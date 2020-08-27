محمود فارس يتعاقد على «3 دقايق مع فارس»

تعاقد الفنان محمود فارس على تقديم برنامج تليفزيونى جديد بعنوان "3 دقايق مع فارس".تدور فكرة «3 دقائق مع فارس» حول برنامج درامي مكون من 15 حلقة منفصلة متصلة، يجسد «محمود» في كل حلقة شخصية مختلفة في إطار كوميدي أو تراجيدي، يناقش من خلالها موضوعا يمس المجتمع المصري، ومن المقرر أن يتم إذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي كخطوة أولى قبل بيعه للعرض على القنوات الفضائية، وقد تم تصوير 3 حلقات من البرنامج.البرنامج بطولة وتقديم الفنان محمود فارس، مخرج منفذ هاني طاهر، إنتاج تامر أباظة، من تأليف وإخراج ياسر بدوي.وتعاقدت الفنانة التشكيلية ولاء حسان مع شركة لايونز المنتجة للبرنامج على تولي مسئولية تصميم ديكورات العمل.واعتمدت ولاء حسان على رسم اللوحات واستغلالها في ديكورات المشاهد التي يتم تصويرها، بالإضافة إلى تنسيق مناظر المشهد لتتناسب مع مدة البرنامج ووسيلة عرضه.