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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: بلادنا في طليعة التطور التكنولوجي العالمي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:50 م
التطور التكنولوجي
التطور التكنولوجي
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قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، إن بلاده في طليعة التطور التكنولوجي العالمي.

وأضاف تساليكوف، خلال طاولة مستديرة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي على هامش منتدى (الجيش 2020)، اليوم الخميس: "استنادًا إلى التقنيات المستخدمة الآن في وزارة الدفاع.. أريد أن أقول دون تواضع إننا في طليعة التطور التكنولوجي".

وأوضح أن هذه الإنجازات هي للجيش ويمكن استخدامها للجميع أيضًا، حيث إنه يوجد حاليًا تقسيم لمجالات تطوير التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى (عسكري- مدني)، وهذا التقسيم نظري بحت؛ لأن نتائج التقدم التكنولوجي يتعين أن يستخدمها المجتمع بأسره.

يُذكر أن المنتدى العسكري التقني (الجيشــ 2020) قد انطلقت فعاليات نسخته السادسة الأحد الماضي بضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى 29 أغسطس الجاري، وتتضمن فعالياته عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي بمركز المعارض والمؤتمرات (باتريوت) بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية، من بينها ميدانا (ألابينو- أشولوك).

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