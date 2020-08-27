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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد السقا يواصل تصوير «العنكبوت» بعد التوقف بسبب كورونا (صور)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:32 م
أحمد السقا
أحمد السقا
دعاء عبد المقصود
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يواصل النجم أحمد السقا تصوير دوره في الفيلم السينمائى الجديد «العنكبوت»، بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وشارك النجم ظافر العابدين، أمس، في تصوير بعض المشاهد من الفيلم في أماكن متفرقة بالقاهرة بعد عودته من تونس.

وحصل «الدستور» على عدد من الصور من كواليس الفيلم للنجم أحمد السقا، الذي يتبقى له ما يقرب من 5 أيام تصوير في عدد من المناطق المتفرقة، ليدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج ليكون الفيلم جاهزا للعرض.

فيلم «العنكبوت» يشارك في بطولته بجانب النجم أحمد السقا كل من الفنانة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

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