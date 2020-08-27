«أوقاف الشرقية» تنهى استعداداتها لاستقبال صلاة الجمعة غدًا

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، استعداداتها لفتح المساجد وإقامة أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة أشهر متوالية.وقال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة أوقاف الشرقية، إنه تم وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كانت له ساحة داخل سور المسجد.وأضاف أنه تطبيقًا لتعليمات وزير الأوقاف تم وضع عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء في مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية، من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق، مع الالتزام بأن يكون الخطيب المكلف بأداء خطبة الجمعة إمامًا أو مصرحًا له بأداء الخطبة ويمنع منعًا باتًا صعود غير المصرح لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جرى التشديد على عدم فتح دورات المياه، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.