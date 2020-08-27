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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المدعي العام الروسي: لا دليل على وجود أفعال جنائية ضد المعارض نافالني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:37 م
المعارض نافالني
المعارض نافالني
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أعلن المتحدث الرسمي لمكتب المدعي العام الروسي، أندريه إيفانوف، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على ارتكاب أفعال إجرامية ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال إيفانوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إنه على الرغم من بدء التحقيق المسبق في 20 أغسطس الجاري، لم يتم بعد إثبات أي دليل على ارتكاب أفعال إجرامية متعمدة ضد نافالني".

وأضاف أن ألمانيا أكدت عزمها التعاون مع روسيا في توضيح ملابسات الحادث، الذي وقع مع المعارض أليكسي نافالنى"، مشيرا إلى أن الشركاء الألمان أكدوا تلقيهم طلبا حول المساعدة القانونية وعزمهم على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في روسيا لتوضيح ملابسات الحادث مع هذا المواطن الروسي.

يذكر أن الطائرة التي كان على متنها نافالني هبطت يوم الخميس الماضي في مطار أومسك (سيبيريا) اضطراريا بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة، حيث تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى.

من جانبها، أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أن نافالني مصاب بتسمم، ووفقًا لإدارة المستشفى، لم يتم العثور على سم أو آثار له في الدم أو البول، وشخّص الأطباء الروس حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي، الذي يسبب انخفاضا حادا في نسبة السكر في الدم.

يشار إلى أن المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني نُقل، يوم السبت الماضي، إلى مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين.

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