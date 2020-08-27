إطلاق سراح رئيس مالي المخلوع

أطلق المتمرودن في مالي سراح الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم الخميس، وفق ما أكدت مصادر إعلامية محلية نقلا عن عائلته.وقالت مصادر عائلية إن أفرادا من القوات الخاصة المالية اقتادوا الرئيس المخلوع كيتا باتجاه مقر إقامته الساعة الثالثة فجرا.وانتخب كيتا عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.وأعلن كيتا، ليلة الأربعاء، عن استقالته في خطاب بثه التليفزيون الحكومي، وذلك بعد ساعات من اعتقاله على يد عسكريين قادوا تمردا وسيطروا على العاصمة باماكو.وقال كيتا، في خطاب مقتضب على التليفزيون، إنه يستقيل من منصبه ويعلن حل البرلمان، مضيفا: "لا أريد المزيد من سفك الدماء من أجل البقاء في السلطة".ورغم إدانة الانقلاب من طرف المجتمع الدولي، فإنه لم يلق معارضة تذكر في باماكو، إذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التليفزيون العام (أو آر تي إم) بث برامجه.ولقي العسكريون الذين استولوا على الحكم ووعدوا بإجراء "انتقال سياسي" استقبالا حافلا يوم الجمعة وسط باماكو، من طرف آلاف من أنصار المعارضة.