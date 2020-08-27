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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «ساعة شيطان»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:44 م
فريق عمل فيلم ساعة
فريق عمل فيلم ساعة شيطان
حسن أمين
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أوشك فريق عمل فيلم "ساعة شيطان" على الانتهاء من تصوير المشاهد النهائية للفيلم، حيث لم يتبق لهم سوى يومين فقط، ويتم الانتهاء من جميع أحداث الفيلم، ثم يبدأ بعدها المخرج إبرام نشأت في مراحل المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم ليصبح جاهزًا للعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال المنتج خالد عاصي، إن طاقم العمل يقوم حاليًا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة المقطم، وذلك بعدما انتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد في أماكن متفرقة خلال الفترة الماضية، منها: مدينة الإنتاج الإعلامي والمعادي و6 أكتوبر وستوديو السمنودي وغيرها، مشيرًا إلى أن المشاهد المتبقية تتضمن عدد كبير من النجوم الشابة، هم: محمد عز، مصطفي أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، ومنة بدر تيسير.

وأوضح "عاصي"، أن هناك عددا من الفنانين انتهوا من تصوير مشاهدهم في الفيلم بشكل نهائي خلال الأسبوع الماضي، منهم: الفنان باسم سمرة، ومنذر رياحنة، الذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، مؤكدًا أنه من المقرر أن ينتقل طاقم العمل إلى منطقة الشيخ زايد خلال يومين لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم.

"ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، منذر رياحنة، مصطفى أبوسريع، مي القاضي، محمد عز، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف د. أحمد عثمان، وإنتاج شركة "عاصي للإنتاج الفني"، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلًا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويجرهم إلى الهاوية.
فريق عمل فيلم ساعة شيطان
فريق عمل فيلم ساعة شيطان
فريق عمل فيلم ساعة شيطان
فريق عمل فيلم ساعة شيطان
فريق عمل فيلم ساعة شيطان
فريق عمل فيلم ساعة شيطان

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