«قناة السويس الجديدة» فى محاضرة بـ«ثقافة الدقهلية»

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية "أون لاين"، ومنها عدد من الفعاليات عبرالصفحة الرسمية لفرع ثقافة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة تثقيفية بعنوان "قناة السويس الجديدة.. وأهميتها" حاضرها د. محمود الهايشة.تناول فيها أهمية المشروع الجديد لقناة السويس في العائد الإيجابي الذي تفرضه على الاقتصاد المصري، من خلال توفير الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية، مما أدى لزيادة معدل دخل القناة من العملات الأجنبيّة.كما نظم قصر ثقافة منية النصر، ورشة حكي تناولت قصة مبسطة للأطفال بعنوان "الريشة"، تأليف ثريا أبو زيد، بينما نظم بيت ثقافة السنبلاوين معرضا فنيا من إنتاج ورش الرسم والتلوين للأطفال، كما نفذ بيت ثقافة طلخا، ورشة فن تشكيلي أون لاين لتعليم الرسم بالزيت.وضمن الأنشطة الأدبية عقد بيت ثقافة السنبلاوين أمسية شعرية للشاعرة منى الشريف، والتي قدمت قصيدة بعنوان "من أنت" من مجموعتها الشعرية "تمرد أنثى"، بينما نظم بيت ثقافة شربين لقاء شعريا للشاعر وحيد السواح، ألقى فيها قصيدة من شعر الفصحى بعنوان "لا تبكي يا نهري الحزين"، كما نظم بيت ثقافة المقاطعة لقاء شعريا للشاعر رمضان طه الهجرسي قدم فيها نخبة من قصائده العامية.