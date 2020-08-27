برنامج عروض البيت الفني للمسرح حتى السبت المقبل

- القاهرة



- عرض " المتفائل "



على المسرح القومي بالعتبة، الساعة الثامنة "8:00"مساء

- عرض"الحادثة "



على مسرح الغد بالعجوزة الساعة السابعة "7:00"مساء

أسعار التذاكر: 30-35 جنيه

- عرض "حريم النار"

أسعار التذاكر: 35 جنيه





- عرض "كأنك تراه "

أسعار التذاكر: 25 جنيه





- عرض "أفراح القبة "

على المسرح العائم الصغير بالمنيل، الساعة السابعة "7:00" مساء

أسعار التذاكر: 50 -30 جنيه



- عرض "البخيل"، على مسرح ملك برمسيس، الساعة السابعة "٧:٠٠"مساء، أيام الخميس والجمعة فقط

أسعار التذاكر: 20 جنيه

- "عرضين في حفلة واحدة"،على ساحة الهناجر بالأوبرا، الساعة السابعة والنصف "٧:٣٠"

"الليلة الكبير"

عرض " أحوال شخصية "

- وللأطفال عرض "فركش لما يكش"

أسعار التذاكر: 25-35 جنيه



- عرض "حواديت الأراجوز "

على مسرح متروبول بالعتبة، الساعة السابعة "7:00" مساء

- الإسكندرية

أسعار التذاكر: 1050 جنيه

يقدم البيت الفني للمسرح عددا من العروض المسرحية، بمختلف مسارح الدولة وذلك لأيام الخميس27 والجمعة 28 والسبت 29 أغسطس الجاري، ويرصد "الدستور" خريطة البيت الفني للمسرح في عدد من محافظات مصر:العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمامأسعار التذاكر:100-70-50-30 جنيهمن تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر،فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسانعلى مسرح الطليعة،" قاعة زكي طليمات "، الساعة السابعة النصف "7:30"، أيام السبت والخميس فقطعن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.على مسرح الطليعة " قاعة صلاح الصبور"، الساعة السابعة "7:00" مساء يوم الجمعة فقطتأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمودبطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل،عرائس ناجى شاكر،و من إخراج صلاح السقابطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وازياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.ملحوظة:العرضين في حفلة واحدة سعر التذكرة 35 جنيهعلى مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، الساعة السابعة "7:30" مساء، الخميس والجمعة فقطالعرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجابتأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي،أشعار فوزى المليجى، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزبأسعار التذاكر: 35 جنيهعرض "رحلة سعيدة "على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، الساعة الثامنة "٨:٠٠" مساءبطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.