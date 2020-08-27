رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برنامج عروض البيت الفني للمسرح حتى السبت المقبل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:52 م
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
حسن امين
طباعة
يقدم البيت الفني للمسرح عددا من العروض المسرحية، بمختلف مسارح الدولة وذلك لأيام الخميس27 والجمعة 28 والسبت 29 أغسطس الجاري، ويرصد "الدستور" خريطة البيت الفني للمسرح في عدد من محافظات مصر:

- القاهرة

- عرض " المتفائل "

على المسرح القومي بالعتبة، الساعة الثامنة "8:00"مساء

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام
أسعار التذاكر:100-70-50-30 جنيه

- عرض"الحادثة "

على مسرح الغد بالعجوزة الساعة السابعة "7:00"مساء

من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر،فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان

أسعار التذاكر: 30-35 جنيه


- عرض "حريم النار"

على مسرح الطليعة،" قاعة زكي طليمات "، الساعة السابعة النصف "7:30"، أيام السبت والخميس فقط

عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

أسعار التذاكر: 35 جنيه


- عرض "كأنك تراه "

على مسرح الطليعة " قاعة صلاح الصبور"، الساعة السابعة "7:00" مساء يوم الجمعة فقط

تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود

أسعار التذاكر: 25 جنيه


- عرض "أفراح القبة "

على المسرح العائم الصغير بالمنيل، الساعة السابعة "7:00" مساء

بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

أسعار التذاكر: 50 -30 جنيه

- عرض "البخيل"، على مسرح ملك برمسيس، الساعة السابعة "٧:٠٠"مساء، أيام الخميس والجمعة فقط

عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر: 20 جنيه

- "عرضين في حفلة واحدة"،على ساحة الهناجر بالأوبرا، الساعة السابعة والنصف "٧:٣٠"

"الليلة الكبير"
بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل،عرائس ناجى شاكر،و من إخراج صلاح السقا

عرض " أحوال شخصية "
بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وازياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

ملحوظة:العرضين في حفلة واحدة سعر التذكرة 35 جنيه


- وللأطفال عرض "فركش لما يكش"


على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، الساعة السابعة "7:30" مساء، الخميس والجمعة فقط

العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب

أسعار التذاكر: 25-35 جنيه

- عرض "حواديت الأراجوز "


على مسرح متروبول بالعتبة، الساعة السابعة "7:00" مساء

تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي،أشعار فوزى المليجى، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب
أسعار التذاكر: 35 جنيه

- الإسكندرية

عرض "رحلة سعيدة "

على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، الساعة الثامنة "٨:٠٠" مساء

بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر: 1050 جنيه

موضوعات متعلقة

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

«تعليم القاهرة» تقرر إعادة فتح باب التحويل بين المدارس

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

شبورة صباحًا وحار نهارًا.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

دفاع سما المصري عن حبسها سنتين: سنستأنف على الحكم

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

ختام الورشة التدريبية «ثقافة الطفل»

«قناة السويس الجديدة» في محاضرة بـ «ثقافة الدقهلية»

البيت الفنى للفنون الشعبية يعرض 13 فقرة فنية للسيرك القومى

أستاذ تاريخ يكشف عن محاولة إثبات أثرية مخطوطات مزورة