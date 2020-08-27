القبض على أمين عهدة استولى على 40 طن أرز مدعم «فاسد» في القليوبية

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قسم قليوب، لاستيلائه على 40 طن أرز مدعم، غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بغرض طرحها في الأسواق، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.وردت معلومات سرية لرئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد قيام أمين عهدة بالاستيلاء على كمية من الأرز غير صالح للاستخدام الآدمي بغرض طرحه في الأسواق.تم إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن، وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من إلقاء القبض على المتهم، وأرشد عن الكمية المستولى عليها في أحد المخازن، وتم ضبط 40 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها وغير صالحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.