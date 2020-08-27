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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القبض على أمين عهدة استولى على 40 طن أرز مدعم «فاسد» في القليوبية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:40 م
القبض على أمين عهدة
القبض على أمين عهدة
نرمين محمود الدهان
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ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قسم قليوب، لاستيلائه على 40 طن أرز مدعم، غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بغرض طرحها في الأسواق، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد قيام أمين عهدة بالاستيلاء على كمية من الأرز غير صالح للاستخدام الآدمي بغرض طرحه في الأسواق.

تم إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن، وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من إلقاء القبض على المتهم، وأرشد عن الكمية المستولى عليها في أحد المخازن، وتم ضبط 40 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها وغير صالحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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