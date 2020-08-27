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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

براءة لاعب كرة قدم من تهديد فتاة بصور «فاضحة» في الشرقية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:38 م
فتاة
فتاة
سارة الوردانى
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قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار أحمد الجمل، ببراءة لاعب كرة قدم، في التهم الموجهة إليه، بنشر صور خادشة للحياء، لفتاة من محافظة الشرقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن 7 سنوات.

البداية حين تلقى مركز شرطة بلبيس، بلاغا من "غ. س" 19 سنة مقيمة دائرة مركز بلبيس، تتهم فيه "ع. ج. م" 22 سنة لاعب كرة قدم، مقيم بندر بلبيس، بتهديدها بصور لها خادشة للحياء، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لنشر صورها وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها وقدمت صور المحادثات بينهما.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بمعاقبة اللاعب غيابيا بالسجن 7 سنوات في جلسة 22 يونيه الماضي، إلى أن أعاد الإجراءات وبرأته المحكمة اليوم.

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