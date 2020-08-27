سميرة سعيد تقتحم عالم «tik tok» بحفل غنائي

تستعد الديفا سميرة سعيد لإحياء حفل غنائي أون لاين لجمهورها ومحبيها على الحساب الشخصي لها عبر تطبيق «تيك توك»، يوم الخميس 10 سبتمبر المقبل، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء.وقال أحمد غانم، منظم الحفل، إنه يجهز للعديد من المفاجآت في الحفل، موضحا أن الديفا ستقدم أغنية جديدة لأول مرة لجمهورها، كما يحمل الحفل العديد من المفاجآت للجمهور نظرًا لأنه أول حفل أون لاين للديفا.يذكر أن سميرة سعيد تواجدت مؤخرا على تطبيق «tik tok» من خلال إنشاء حساب شخصي لها، ونشرت العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.