الأنبا باسيليوس يجتمع مع الآباء الكهنة منشطي الدعوات

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، اجتماعًا مع الأب يوسف فوزي، والأب بولس سنادة منشطي الدعوات بالإيبارشية.شارك في اللقاء بعض شمامسة الكلية الإكليريكية بسوهاج، كما ألقى صاحب النيافة كلمة روحية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.يذكر أن الكنائس المسيحية المختلفة، تستأنف غدًا الجمعة، صلوات وقداسات الآلهة والتي تقام أيام الجمعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.وأكد الأنبا باخوم النائب البطريركي، لشئون البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، إنه يتم استئناف الصلوات وقداسات أيام الجمعة بالكنيسة الكاثوليكية بدءًا من الغد، مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية.