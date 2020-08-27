مطرانية سوهاج تعلن موعد إتاحة حجز القداسات

أعلنت مطرانية سوهاج للأقباط الأرثوذكس، عن إتاحة حجز القداسات بالإيبارشية خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتي 15 سبتمبر المقبل.وقالت الإيبارشية: إنه سيفتح باب الكنيسة يوميًّا قبل موعد بدء صلاة القداس الإلهي بنصف ساعة، ويمتنع نهائيًا حضور صلوات القداس الإلهي من يعاني من أعراض كورونا، على أن يتم إحضار بطاقة الرقم القومي أثناء حضور القداسات الإلهية.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن عن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم- في بيان- إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.