رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القضاء الإدارى بطنطا يقرر إلغاء نتيجة انتخابات مركز شباب أسديمة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:40 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار على عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بقبول دعوى إلغاء انتخابات مركز شباب قرية أسديمة التابعة لمركز كفرالزيات التي أجريت عام 2018، وبذلك يعد أول حكم قضائى بإلغاء انتخابات مركز شباب في الغربية منذ صدور اللائحة الجديدة لمراكز الشباب.

وكان كريم مجاهد مرشحًا لرئاسة مجلس إدارة مركز شباب أسديمة قد أقام دعوى قضائية ضد محافظ الغربية ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، طالب فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات لما شابها من مخالفات جسيمة وخروج عن القانون تمثلت فى وجود تعديلات في أسماء الذين أدلوا بأصواتهم ووجود أعضاء منتسبين تم نقلهم للعضوية العاملة دون مرور سنة عليهم لنقلهم للعضوية العاملة ووجود أسماء مكررة بكشوف الناخبين، وتمت إحالة هذه المخالفات للشئون القانونية بالشباب والرياضة، مما يتعين معه إلغاء قرار نتيجة الانتخابات، لتصدر المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلًا وإلغاء نتيجة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

دفاع سما المصري عن حبسها سنتين: سنستأنف على الحكم

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

البيت الفنى للفنون الشعبية يعرض 13 فقرة فنية للسيرك القومى

أستاذ تاريخ يكشف عن محاولة إثبات أثرية مخطوطات مزورة

«مولانا الجوسقي».. الطريق إلى الله بعدد أنفاس خلائقه

لماذا انحسرت القصة القصيرة أمام الرواية رغم أننا في عصر السرعة؟