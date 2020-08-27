القضاء الإدارى بطنطا يقرر إلغاء نتيجة انتخابات مركز شباب أسديمة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار على عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بقبول دعوى إلغاء انتخابات مركز شباب قرية أسديمة التابعة لمركز كفرالزيات التي أجريت عام 2018، وبذلك يعد أول حكم قضائى بإلغاء انتخابات مركز شباب في الغربية منذ صدور اللائحة الجديدة لمراكز الشباب.وكان كريم مجاهد مرشحًا لرئاسة مجلس إدارة مركز شباب أسديمة قد أقام دعوى قضائية ضد محافظ الغربية ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، طالب فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات لما شابها من مخالفات جسيمة وخروج عن القانون تمثلت فى وجود تعديلات في أسماء الذين أدلوا بأصواتهم ووجود أعضاء منتسبين تم نقلهم للعضوية العاملة دون مرور سنة عليهم لنقلهم للعضوية العاملة ووجود أسماء مكررة بكشوف الناخبين، وتمت إحالة هذه المخالفات للشئون القانونية بالشباب والرياضة، مما يتعين معه إلغاء قرار نتيجة الانتخابات، لتصدر المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلًا وإلغاء نتيجة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.