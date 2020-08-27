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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البيت الفنى للفنون الشعبية يعرض 13 فقرة فنية للسيرك القومى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:29 م
البيت الفني للفنون
البيت الفني للفنون الشعبية
نعمات مدحت
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يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم برنامج السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، يوميا فى الثامنة مساء عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع، بمقره بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

ويتضمن البرنامج أكثر من ١٣ فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، منها" اتنشين بالخناجر، البلانسات، البسكليت، الديابلو، التوازن على الكرة، الساحر، المهرج، الدودة الشقية، التوازن على السلك، التوازن على السلم، المطبخ الصينى، استعراض الحيوانات الأليفة"، ويختتم البرنامج باستعراض الحيوانات المفترسة، لمدربة الأسود والنمور الفنانة " لوبا حلو"، بإشراف الفنان أشرف شعبان، مدير شعبة سيرك القاهرة.

وتحرص إدارة السيرك القومى، باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.

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الثقافة

البيت الفنى للفنون الشعبية يعرض 13 فقرة فنية للسيرك القومى

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