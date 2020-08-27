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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأعلى للجامعات» يتفقد «طب أسنان المنوفية» لدراسة تشغيلها بالعام الجديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:43 م
الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
ولاء القاضى
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استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات والمكلفة بتفقد كلية طب الأسنان التي تم إنشاؤها بجامعة المنوفية لوضع تقرير عن بدء الدراسة بالكلية بالعام الدراسي الجديد.

وتناول اللقاء عرضًا مصورًا عن مبنى الكلية وتجهيزاته منذ البداية، والتأكيد على أهمية افتتاح كلية لطب الأسنان بجامعة المنوفية لخدمة محافظات الدلتا، وتطبيق أحدث الطرق فى تعليم الطلاب لتخريج طبيب مطلع على التطورات الحديثة فى مجال طب الأسنان، وقادر على المساهمة فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية ومواكبة سوق العمل وقادر على المنافسة والتقدم.

ويضم مبنى الكلية دورًا أرضيًا وسبعة أدوار علوية تضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، وقاعات تدريس وعيادات للتدريب العملى ومكاتب إدارية.

وأشادت اللجنة بحجم العمل الذي تم بالكلية، مشيدين بجود الكلية بالمجمع الطبى للكليات والتواصل مع المستشفيات الجامعية لخدمة التدريب العملى للطلاب، والمرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية، خاصة أن كلية طب الأسنان من الكليات التي يصحب الدراسة النظرية بها تدريبا عمليا على كل خطوة من خطوات العلاج يقوم به الطلاب تحت إشراف هيئة التدريس حتى يتقنها الطالب تمامًا ويحقق مستوى جيدا من الكفاءة العملية يضمن قيامه بنواحي العلاج المختلفة على أكمل وجه.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالانتهاء من إنشاء الكلية وتجهيزها على أحدث مستوى طبقًا للمعايير الهندسية والجودة اللازمة لتكون إضافة متميزة لكليات الجامعة، وتخدم مجالات التخصص بطب الأسنان للنهوض بمستوى الخدمة الطبية، وتوفير كل النواحي العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة التى تشمل طب الفم وعلاج اللثة والأشعة، الاستعاضة الصناعية، والتقويم، وطب أسنان الأطفال، والجراحة.
«الأعلى للجامعات» يتفقد «طب أسنان المنوفية» لدراسة تشغيلها بالعام الجديد
«الأعلى للجامعات» يتفقد «طب أسنان المنوفية» لدراسة تشغيلها بالعام الجديد

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