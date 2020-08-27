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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي» تفتح باب منحة الدكتوراه لصندوق «نيوتن- مشرفة»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:36 م
وزير التغليم العالي
وزير التغليم العالي
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة "نيوتن- مشرفة" للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020- 2021.

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات "https:bit.ly31A7HUR"، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.

وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.

و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: "[email protected]".

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة "نيوتن- مشرفة"، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني:
"https:www.britishcouncil.org.egenprogrammeseducationnewton-mosharafa-fund".

وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات
"https:cdm.edu.egcdm".

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