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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هدى المفتي بطلة مسلسل «تحقيق» على «watch it»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:29 م
هدى المفتي
هدى المفتي
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الفنانة الشابة هدى المفتي بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «تحقيق»، وانطلق تصويره خلال الأيام الماضية.

ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك وخالد أنور، وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" الرقمية.

يذكر أن هدى المفتي تواصل تصوير دورها في فيلم "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "ديدو" مع كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.

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