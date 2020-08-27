هدى المفتي بطلة مسلسل «تحقيق» على «watch it»

تعاقدت الفنانة الشابة هدى المفتي بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «تحقيق»، وانطلق تصويره خلال الأيام الماضية.ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك وخالد أنور، وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" الرقمية.يذكر أن هدى المفتي تواصل تصوير دورها في فيلم "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد.كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "ديدو" مع كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.