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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنائس تستأنف قداسات الجمعة بتدابير احترازية مشددة.. غدًا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:37 م
قداس
قداس
مونيكا جرجس – ماريان رسمي
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تستأنف الكنائس المسيحية المختلفة، غدًا الجمعة، الصلوات والقداسات الإلهية والتي تقام أيام الجمعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد الأنبا باخوم النائب البطريركي، لشئون البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه يتم استئناف الصلوات وقداسات أيام الجمعة بالكنيسة الكاثوليكية بدءًا من اليوم الجمعة، مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في بيان له، إن العبادة الجماعية ستعود جميع أيام الأسبوع، اعتبارًا من غد الجمعة، مؤكدًا أنه يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة لتجنب أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، متابعًا: "نشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا".

وعلى صعيد الكنيسة الأسقفية، فأعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارًا من اليوم الجمعة، مؤكدًا: أنه أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية، بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية في المساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية.

وشدد المطران منير حنا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية فى الكنائس، مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعى والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة".

ومن جهته نفي القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح خاص لـ«الدستور»، ما تردد بشأن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بشأن حضور القداسات الإلهية دون حجز مسبقًا.

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