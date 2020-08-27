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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حساسين: منظمة السياحة العالمية قدمت أفضل ترويج لزيارة مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:31 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بدعم منظمة السياحة العالمية للسياحة المصرية والترويج لها حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة الدولة.

وقال حساسين، في بيان اليوم، إن الوفد رفيع المستوى من منظمة السياحة العالمية، برئاسة أمينها العام زوراب بولوليكاشفيلي، أعلن عن أن استئناف السياحة بشكل آمن ليس ممكنًا فحسب، بل إنه ضروري أيضًا ودعم مصر باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم، وتأكيده أن قطاع السياحة المصري جاهز لاستقبال سياح العالم بإجراءات حازمة، بما فيها السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، وهي الآن جاهزة للترحيب بالسياح مرة أخرى إلى مواقعها العديدة المثيرة للاهتمام، مع وضع الناس ورفاهيتهم في المقام الأول.

واعتبر النائب هذه الشهادة من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أكبر ترويج ودعم عالمي كبير وغير مسبوق لمصر لجذب السياح من مختلف دول العالم.

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