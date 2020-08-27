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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: ننقل الصورة كاملة لشبابنا بالخارج حول كل التطورات فى مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:15 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تسعى دائمًا إلى تعزيز التواصل المستمر مع أبنائها في الخارج في سبيل ربطهم بوطنهم الأم، عن طريق إطلاعهم دائمًا بما يحدث على أرض الوطن من تطورات وتنمية، خاصة فى ظل التغير الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة.

وأضافت مكرم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الري، لشباب المصريين بالخارج، تعد استكمالًا لجهود الوزارة للاهتمام بشباب المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث وتوعيتهم بأهم القضايا المصرية.

وأوضحت، أن الندوة ناقشت أبرز جهود الدولة المصرية في ملف سد النهضة، والتي استهدفت الحفاظ على موارد مصر المائية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء استهدف توعية الشباب المصري حتى يستطيعوا نقل صورة مصر إلى الرأي العام الخارجي، خاصة أن هناك العديد من الجهات التي تستهدف تشويه صورة مصر ونقل معلومات مغلوطة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج كان لهم دور بارز في قضية سد النهضة، إذ قاموا بالعديد من الوقفات السلمية التي طالبت بالحفاظ على حقوق مصر المائية.

وأكدت، أن هناك معركة حقيقية تواجهها الدولة المصرية، وهي معركة الوعي، مشيرة إلى أن الطلبة المصريين الذين كانوا يدرسون في الخارج وعادوا ضمن شرائح العالقين، كان يجب التواصل معهم وإعلامهم بجميع القضايا المهمة في مصر، كونهم يعدون "قوة مصر الناعمة" بالخارج.

واختتمت، أن هذه اللقاءات تأتي بهدف حصر أعداد هؤلاء الطلبة من غير المسجلين في البعثات الدبلوماسية، بهدف زيادة الترابط بينهم وتعظيم تبادل الخبرات فيما بينهم ودمجهم في جهود التنمية في إطار استراتيجية الدولة 2030.

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