«العدل الأمريكية» تفضح «لوبى قطر» للتقرب من حملة بايدن

يسعى النظام القطري دائمًا لإيجاد موطأ قدم له في كل انتخابات أمريكية، وفي هذه المرة حاولت "قطر" فتح قنوات اتصال بينها وبين حملة المرشح الأمريكى جو بايدن، وهو ما كشفته تقارير صادرة عن وزارة العدل الأمريكية.ونقلت صحيفة "الديلي بيست" عن "العدل الأمريكية"، تعاقد سفارة قطر في واشنطن مع إحدى جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، لتطوير علاقاتها مع حملة جو بادين مقابل دفع مليون ومائتي ألف دولار، وفقًا لتقارير على فضائية "سكاي نيوز" العربية.وأشار التقرير، إلى أن الشركة التي تعاقدت معها الدوحة تدعى "برايا" للاستشارات، ويديرها سفير صربيا السابق في الولايات المتحدة، ومستشار سياسي من شيكاغو يدعى دان شومون.وقالت الصحيفة، إن الهدف من ذلك التقرب القطري من "بايدن" في حال وصوله إلى البيت الأبيض الأمريكي.