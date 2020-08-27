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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماكولي كولكين نجم home alone يبهر جمهوره في حفل عيد ميلاده

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:19 م
ماكولي كولكين
ماكولي كولكين
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أدهش النجم ماكولي كولكين جمهوره، خلال الساعات الماضية، فى احتفاله بعيد ميلاده الـ40 لارتباطه في أذهانهم بالطفل الشهير الذي ظهر في فيلم home alone قبل 30 عاما.

"ماكولي كولكين" كتب عدة تدوينات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" معلقا على بلوغه الأربعين: "أهلا بكم يا رفاق، هل تشعرون بالكبر، أنا أتممت الـ40 مرحبا بكم"، وعاد وكتب تدوينة أخرى ساخرة: "إنها هديتي للعالم، أن أجعل الناس تكبر، أنا لم أعد طفلا إنها وظيفتي".

وكان النجم العالمي قدم قصة فيلم "وحدي بالمنزل"، الذى دارت أحداثه حول "كيفين" الصبي ذى الثمانية أعوام الذي يتعلم كيفية الدفاع عن نفسه بعدما تنساه أسرته في المنزل عن طريق الخطأ وترحل لقضاء إجازة عيد الميلاد في فرنسا، ويحاول اثنان من اللصوص الأغبياء اقتحام المنزل لكنه وحده يحاول التصدي لهما.

الفيلم قدرت ميزانيته بـ15 مليون دولار، وحقق 17 مليون بأول أسبوع لعرضه في 1202 شاشة عرض، واستمر النجاح حتى عرض على شاشات التليفزيون.

الفيلم تم تصويره في الفترة من 14 فبراير 1990 إلى 16 مايو 1990 في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاصمة باريس في فرنسا، وشارك في بطولته جو بيشي ودانيال ستيرن وكريستين مينتر وجون هيرد وكاثرين أوهارا.

ماكولي كولكين ممثل أمريكي، أصبح أشهر أطفال الولايات المتحدة على الإطلاق بعد بطولته لفيلم Home Alone الذي لقى نجاحا منقطع النظير، ولعب دور "توماس جيه" بفيلم My Girl، وقدم شخصية طفل يعاني من الحساسية من كل شيء، وآخر أعماله مسلسل American Horror Story S10.

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