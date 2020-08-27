«يوسف»: رؤية مصر 2030 تستهدف زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والنباء، إن رؤية مصر 2030 تستهدف زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12% بنسبة 5% زيادة، أي بمعدل 1% كل ثلاث سنوات.وأوضح أن هذه الرؤية تأتي لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، لافتًا إلى أن الأمر بحاجة إلى زيادة فى مساحة الأراضي للمقومات الاقتصادية والخدمات من مستشفيات ومدارس ومصانع.وأكد «يوسف»، أن مستقبل قطاع المقاولات خلال السنوات المقبلة مشرق، موضحًا أن مسيرة التطور العمراني غير المسبوق، فى عهد الرئيس السيسي، فضلًا عن تشجيع الحكومة لمزيد من الشركات نحو العمل على تحقيق خطط الدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية الشاملة.واستشهد بتنفيذ العديد من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة لمضاعفة الرقعة العمرانية، والامتداد العمراني شمالًا وشرقًا وغربًا وجنوبًا، وبمشروعات قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية للقناة، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، وتنمية المحافظات، مشيرًا إلى أننا ما زلنا فى المراحل الأولى الخاصة بتفنيذ مشروعات قومية ضخمة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.وأوضح «يوسف»، أن قطاع المقاولات صنع طفرة عملاقة فى مجال البناء والتشييد، وهي طفرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، حيث لم تحدث منذ 50 عامًا.