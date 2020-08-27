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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تستعد لعودة صلاة الجمعة بالمساجد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:25 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
هبه عويضه
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تابعت غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية، أعمال إعداد وتجهيز وتعقيم المساجد استعدادًا لعودة شعائر صلاة الجمعة، بداية من غد الجمعة 28 أغسطس الجاري.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة العمل بالإسكندرية، إن أوقاف الإسكندرية لا تألو جهدًا لخدمة بيوت الله عزوجل، معربًا عن سعادته الغامرة بعودة شعائر صلاة الجمعة، متمنيًا من الأئمة والرواد أن يكونوا على قدر المسئولية في الحفاظ على أنفسهم وعلى بيوت الله بالتزامهم بالإجراءات الوقائية، فالشريعة علمتنا أن الساجد قبل المساجد.

وتضمنت الاستعدادات أعمال التعقيم والتطهير، والحرص على وضع علامات وقوف المصلين للصلاة، بالالتزام بالمسافات المتباينة والتباعد الاجتماعي، مع التشديد على التزام المصلين بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد «خشبة» كذلك على الأئمة بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بضوابط عودة صلاة الجمعة وألا يقصروا فى ذلك فهم القدوة والأسوة، مؤكدًا على التزام الجميع بارتداء الكمامات، والتزام العاملين بقياس درجة الحرارة للرواد والحرص على تنفيذ جميع التعليمات لمواجهة فيروس كورونا.
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
«أوقاف الإسكندرية» تستعد لعودة صلاة الجمعة بالمساجد
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
«أوقاف الإسكندرية» تستعد لعودة صلاة الجمعة بالمساجد
أوقاف الإسكندرية

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