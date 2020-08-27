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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر كمال يبحث عن 500 مليون مشاهدة على يوتيوب لمعادلة «شاكوش»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:10 م
عمر كمال
عمر كمال
محمد قدري
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اتفق المطربان عمر كمال وحسن شاكوش، على طرح أغنيتين عبر القناة الرسمية للأول على يوتيوب، غناء الثنائي وتذهب الأرباح لصالح عمر كمال دون مشاركة شاكوش.

جاء الاتفاق بعد أن حصل شاكوش على كامل الأرباح على مدار الفترة الماضية من خلال أغنيتي "بنت الجيران" و"عود البطل" على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح عمر كمال بهذا الاتفاق، مطالبًا بأن تصل الأغنيات على قناته لما يقرب من 550 مليون مشاهدة، فقد حققت أغنية "بنت الجيران" 400 مليون مشاهدة على قناة شاكوش بينما حققت "عود البطل" ما يقرب من 126 مليون مشاهدة.

بدأ الاتفاق بين الطرفين بأغنية «هنعمل لغبطيطة» التي طرحها الثنائي، ولكن هذه المرة عبر قناة عمر كمال، وبدأت في حصد مشاهدات وصلت إلى مليوني ونصف خلال يومين، وتكمن المشكلة التي تواجه عمر كمال أن قناته عليها مشتركون أقل كثيرا من قناة شاكوش، ووصلت المشاهدات الكلية حتى الآن لقناة شاكوش إلى مليار و120 مليون مشاهدة، بينما قناة عمر كمال تقف عند 84 مليون مشاهدة فقط.

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