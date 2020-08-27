«أوقاف إسنا» تناقش استعدادات عودة صلاة الجمعة بالمساجد

عقد الشيخ حسن الأمير أحمد، مدير إدارة أوقاف إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أول اجتماع له بعد جائحة فيروس كورونا، داخل المسجد العتيق بمدينة إسنا، بحضور الشيخ منصور صقر، رئيس قسم الإرشاد الديني وشؤون القرآن بالإدارة، مع العلماء أئمة المساجد بإسنا، تحت رعاية الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف.وتناول الأمير خلال الاجتماع المستجدات الدعوية والاستعداد لفتح المساجد لصلاة الجمعة، عقب تعليقها لأكثر من 5 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا.وشدد مدير إدارة أوقاف إسنا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الأوقاف بالتزامن مع إعادة فتح المساجد الكبرى لأداء صلاة الجمعة، ومن أهم الإجراءات فتح المسجد قبل الأذان بعشر دقائق، والتزام المصلين أثناء الحضور بارتداء الكمامة مع جلب المصلية الشخصية لكل فرد، والحفاظ على مسافة التباعد بين المصلين، والوضوء في البيت، وألا تزيد خطبة الجمعة على 10 دقائق، والانصراف عقب الصلاة مباشرة من المسجد، مع عدم المصافحة أو المعانقة، وعدم فتح مصليات النساء، وفي حالة مخالفة التعليمات يتم غلق المسجد إلى أجل غير مسمى.