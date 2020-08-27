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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس متهم بالاعتداء على مواطن لسرقته بالإكراه فى المحلة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:15 م
حبس متهم
حبس متهم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت نيابة مركز المحلة الكبرى حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية الاعتداء على أحد الأشخاص بسلاح أبيض ومحاولته سرقته بالإكراه ما تسبب في حدوث إصابات بالغة في القدم والرأس.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بإصابة عبدالرحمن محمد فى العشرينيات من العمر إثر قيام ثلاثة أشخاص بالتعدى عليه ضربا باستخدام سلاح أبيض لمحاولة سرقته بالإكراه.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان البلاغ وبالتحقيق تبين أن المتهمين "مصطفى. ع" وشهرته سمكه و"محمد. إ" وشهرته حماصة الجهنمي مسجل هارب و"مصطفى. أ" قاموا عن طريق المتهم الأول باستئجار توك توك لتنفيذ جريمتهم واستغلوا وقوف المجني عليه أمام منزله بمفرده ليلًا وحاولوا سرقته تحت تهديد السلاح وعندما رفض وحاول الإفلات منهم انهالوا عليه بالطعن ما تسبب فى حدوث جرح قطعى فى الرأس والقدم وسقط مغشيا عليه، ثم استولوا على هاتفه المحمول وفروا هاربين.

وعقب تشكيل فريق بحث وتحر تم ضبط متهم واحد وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليهم اعتروف بتفاصيل الحادث وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق ذكره.

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