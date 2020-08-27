الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته اليوم، عددًا من المواقع بمدينة الخارجة، حيث زار مقر شركة (أتوبيسي للسياحة والنقل) رفقة حنان مجدي، نائب المحافظ؛ لمتابعة المرحلة الثانية التي تم إطلاقها بتدشين خط (الداخلة- الخارجة- القاهرة)، والتي تضم ٤ حافلات جديده بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه للحافلة الواحدة.حيث وجه المحافظ، بزيادة عدد الرحلات وتنظيم مواعيد انطلاقها لتناسب المواطنين المسافرين سواء من الخارجة أو الداخلة، كما أشاد بنظام الحجز الإلكتروني الذي تتيحه الشركة لحجز التذاكر للتيسير على عملائها، وبالإجراءات الاحترازية المتبعة لتعقيم وتطهير الحافلات وتوفير وسائل الحماية للركاب للوقاية من فيروس كورونا، ووجه باستخراج كارنيهات للحالات المرضية لتخصيص مقاعد بالمجان لهم.