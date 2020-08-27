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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:14 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته اليوم، عددًا من المواقع بمدينة الخارجة، حيث زار مقر شركة (أتوبيسي للسياحة والنقل) رفقة حنان مجدي، نائب المحافظ؛ لمتابعة المرحلة الثانية التي تم إطلاقها بتدشين خط (الداخلة- الخارجة- القاهرة)، والتي تضم ٤ حافلات جديده بتكلفة ٤.٦ مليون جنيه للحافلة الواحدة.

حيث وجه المحافظ، بزيادة عدد الرحلات وتنظيم مواعيد انطلاقها لتناسب المواطنين المسافرين سواء من الخارجة أو الداخلة، كما أشاد بنظام الحجز الإلكتروني الذي تتيحه الشركة لحجز التذاكر للتيسير على عملائها، وبالإجراءات الاحترازية المتبعة لتعقيم وتطهير الحافلات وتوفير وسائل الحماية للركاب للوقاية من فيروس كورونا، ووجه باستخراج كارنيهات للحالات المرضية لتخصيص مقاعد بالمجان لهم.
الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد
الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد
الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد
الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد
الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد
الزملوط يتابع تدشين المرحلة الثانية لشركة نقل جماعي في الوادي الجديد

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