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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير لأمريكا.. الصين تطلق «قاتل حاملات الطائرات»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:26 م
حاملات الطائرات
حاملات الطائرات
أبوزيد على
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كشف مراقبون عن أن الصين تهدف من إطلاق صاروخ «قاتل حاملات الطائرات» يوم أمس الأربعاء في بحر الصين الجنوبي، إلى إيصال رسالة مفادها أن الجيش الصيني لن يدع الولايات المتحدة تثير المشاكل.

وكانت الصين قد أعلنت عن أن جيشها أطلق صاروخين في بحر الصين الجنوبي، من بينهما "قاتل حاملات الطائرات"، الذي يعتقد محللون عسكريون أنه ربما تم تطويره لمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، أن صاروخا «دي إف-26 بي» و«دي إف-21 دي»، اللذين تم إطلاقهما يوم أمس الأربعاء، استهدفا منطقة تقع بين جزيرة هاينان الجنوبية وجزر باراسيل.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد شكاوى صينية من دخول طائرة تجسس أمريكية «منطقة حظر طيران»، أعلنتها بكين خلال مناورة عسكرية قبالة ساحلها الشمالي، بحسب الأسوشيتد برس.

ويعتبر الصاروخ "دي إف-21" واحدا من أكثر الصواريخ دقة، وأطلق عليه محللون عسكريون لقب "قاتل حاملات الطائرات" الذين يعتقدون أنه تم تطويره لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية التي قد تكون منخرطة في صراع محتمل مع الصين.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان اليوم الخميس: "الجيش الصيني «لن يرقص على نغمة الولايات المتحدة» أبدا ولن يدعها تثير مشاكل"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف وو تشيان خلال إفادة صحفية شهرية وفي أجواء تتسم بالتوتر بين جيشي البلدين، أن بلاده تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية لتوفير مناخ إيجابي لتعاون عالي المستوى بين الجيشين.

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