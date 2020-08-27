إحلال وتجديد كباري عزب الدير بالقليوبية استجابة لشكاوى المواطنين

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية لكباري المشاة أعلى ترعة عزب الدير التابعين للوحدة المحلية بالدير بناءً على الشكوى المقدمة من قبل المواطنين.وكان أهالي تلك العزب قد تقدموا بشكوى بخصوص سوء انهيار وسوء حاله كوبري أحمد فج النور على ترعة قنبة بالدير، وكوبرى عزبة عقيلة على ترعة المرصفاوية بالمنزلة، وكوبري سعودي على مصرف المنزلة، أكدوا فيها أن هذه الكباري متهالكة، مطالبين بإحلالها وتجديدها.وجرى التواصل والتنسيق مع مديرية الري لإحلال وتجديد وترميم كباري المشاة، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.يذكر أنه جرى الانتهاء من بناء كوبري سعودي استجابة لشكاوى الأهالي، فضلا عن أنه جار دفع الأعمال لكباري المشاة الأخرى.وعلى هامش الزيارة تفقدت ريان، طريق رشاح الدير (طوخ، شبين القناطر)، حيث جرى رفع تراكمات تطهير الرشاح وإزالة القمامة وزراعة المكان بأشجار مثمرة.