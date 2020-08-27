قطار يُحول طالبة إلى أشلاء بمزلقان «الشاملة» في بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن دهسها قطار وحول جثتها إلى أشلاء، بمزلقان الشاملة، بمدينة بني سويف، ونقلت إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر بمزلقان الشاملة بمدينة بني سويف.ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارة نقلت أشلاء جثة المتوفية على مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفية تدعى «عليا. أ.ح»، 16 سنة، مقيمة قرية شريف باشا بمركز بني سويف، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.