«الغد»: جولات مكثفة بالدقهلية استعدادًا للنواب

أكد حسن الصادق، نائب رئيس حزب الغد، أن الحزب لديه قاعدة عريضة من المؤيدين لسياسة الحزب الإصلاحية التي يتبناها من أجل البناء والتنمية.وحث صادق، في بيان له، المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل لبناء مصر الحديثة، مطالبا الجميع بضرورة المشاركة بقوة في جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ، وكذلك انتخابات مجلس النواب، والمقرر لها في أكتوبر القادم من أجل بناء مؤسسات الدولة، واختيار الأصلح لصالح الوطن، والمواطنين.وأشار إلى أن سياسة الرئيس السيسي، وضعت مصر في مكانتها الدولية بين الدول العالم، وأسهمت بشكل قاطع في تحسن الاقتصاد المصري، والعبور إلى بر الأمان بالاقتصاد المصري.وأشار إلى أن المشروعات العملاقة التي نفذت سواء المصانع، أو شبكة الطرق العملاقة، أو العاصمة الإدارية جعلت مصر قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أن خطة الرئيس في التوسع في المدن العمرانية الجديدة، أسهمت في القضاء على أزمة السكن، فضلا عن القضاء على العشوائيات، وبناء مدن جديدة ذات طراز معماري.وقال إن الفترة القادمة ستشهد طفرة قوية في كل الخدمات، وذلك نظرا لسياسة الحكومية الإصلاحية التي تهدف إلي تقديم أفضل الخدمات للمواطن.