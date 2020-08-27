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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مني زكي تسابق الزمن للانتهاء من «تقاطع طرق»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:59 م
منى زكى
منى زكى
دعاء عبد المقصود
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اوشكت الفنانة منى زكى على الانتهاء من تصوير 70٪ من مشاهدها فى المسلسل الدرامي الجديد "تقاطع طرق" الذي تم تأجيله من رمضان الماضي بسبب تفشى فيروس كورونا، ويواصل صناعه العمل فى أحد اللوكيشنات الخارجية بشوارع القاهرة تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج ليلحق برمضان المقبل.

وتجسد مني زكي دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث.

"تقاطع طرق"، بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجى، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

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