كنيسة الكلدان تنظم صلاة لشفاء الأساقفة والراهبات من كورونا

قال الأب بولس ساتي، المدبّر البطريركي للكلدان في مصر، إنّ الكنيسة الكلدانية في مصر تنظّم فعالية للاتحاد في «ساعة السجود» للقربان وصلاة الوردية، اليوم الخميس، وتحديدًا في الساعة ٥ مساءً.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ الصلاة تأتي طلبًا من الله لشفاء الآباء الأساقفة: مار باسيليوس يلدو ومار روبرت جرجيس والأب صلاح خدور وراهبات بنات مريم وسلامة الجميع في البطريركية من وباء كورونا.