ضبط أمين عهدة استولى على 40 طن أرز غير مطابق للمواصفات بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من القبض على أمين عهدة بفرع تابع لاحدى شركات تجارة الجملة بقليوب للاستيلاء على 40 طن أرز مدعم غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وغير صالح للاستخدام الادمى بغرض طرحه فى الأسواق وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيقتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد قيام أمين عهد بالاستيلاء على كميه من الأرز الغير صالح للاستخدام الآدمى بغرض طرحه فى الأسواقوعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وارشد عن الكميه المستولى عليها فى أحد المخازن وتم ضبط 40 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وغير صالح للاستخداموتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق