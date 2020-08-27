246 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 246 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لفضائية "العربية عاجل".وتسجل قطر أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان، ولكنها سجلت أيضا أدنى معدلات الوفاة في العالم بسبب ما يقول خبراء إنه يعود إلى سكانها الشباب والإنفاق السخي على نظام الرعاية الصحية.ومع تسجيل 40،702 حالة لكل مليون منذ بدء الوباء، تتقدم قطر على البحرين التي سجلت حوالى 29 ألف حالة لكل مليون وسان مارينو التي سجلت 21،186 إصابة لكل مليون.