الرهبان الفرنسيسكان يودعون مستشار سفارة الفاتيكان جان ليمشوا

قال الأب مُراد مجلع، الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه قام بالتعاون مع رهبان دير سان جوزيف، بتنظيم مائدة المحبة لتوديع مستشار سفارة الفاتيكان مونسينيور جان ليمشوا تعبيرًا عن الشكر لما قام به من خدمات تجاه الرهبان الفرنسيسكان.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه حضر الاحتفال سعادة سفير الفاتيكان نيقولاس ماري، والأب ممدوح شهاب، والأب باتريك، والأخ جورج عبسي، وعدد من الرهبان، وبعد تناول العشاء قدم الأب مراد هدية تذكارية للمستشار وتم التقاط الصور معه وتوديعه.