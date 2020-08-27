«ناتو» قلق من التوتر بين تركيا واليونان فى شرق المتوسط

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» يانس ستولتنبرج، الخميس، عن قلقه الكبير من التوتر في المتوسط بين تركيا واليونان، وقال في مؤتمر صحفي مقتضب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل اجتماعهما في برلين، إنه على تواصل دائم مع الطرفين لخفض التوتر، مثنيًا على الوساطة الألمانية لمحاولة التوسط بين البلدين.وحسب موقع «كاثمرينى» اليوناني، أطلقت تركيا اليوم «نافتكس» جديدًا للتدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط يومى 1 و2 سبتمبر، وستجرى التدريبات قبالة مرسين قبالة الساحل الشمالي لقبرص.وكان وزير الدفاع اليوناني قد اجتمع بأمين عام "ناتو" في برلين، أمس، وأبدى امتعاضه من وقوف الناتو على مسافة واحدة بين أنقرة وأثينا، داعيًا لموقف أكثر تشددًا ضد تركيا.