«أوقاف البحيرة» تتابع التزام المساجد بإجراءات لصلاة الجمعة غدا

أكد الدكتور محمد العريني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، على الاستعداد التام لفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة غدا، بعد أن شهدت المساجد تعقيم ورش كامل خارج المسجد وداخله، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.جاء هذا خلال اجتماع وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفرعية، والشيخ حامد عيسوي، مدير الدعوة اليوم بمقر المديرية، ونبه وكيل الوزارة على الاستمرار في فتح المساجد بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف والاستعداد التام لصلاة الجمعة، مع عدم فتح دورات المياه أو المواضئ وغلقها نهائيا، وعدم فتح دور المناسبات نهائيا، وعدم السماح بدخول الجنائز، أو صلاة الجنازة، أو عقد القران، أو أي مناسبات اجتماعية.وكذلك عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيا، أو فتح الأبواب المؤدية إليها مع الاهتمام بمتابعة التعقيم والتطهير المستمر، مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بكل ادارة إلى تطبيق التعليمات ورصد أي مخالفة من أى مسجد والتعامل معها على الفور.كما شدد "العريني"، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان " الأمل حياة "