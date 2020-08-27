رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف البحيرة» تتابع التزام المساجد بإجراءات لصلاة الجمعة غدا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:49 م
محمد العريني
محمد العريني
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد الدكتور محمد العريني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، على الاستعداد التام لفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة غدا، بعد أن شهدت المساجد تعقيم ورش كامل خارج المسجد وداخله، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.

جاء هذا خلال اجتماع وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفرعية، والشيخ حامد عيسوي، مدير الدعوة اليوم بمقر المديرية، ونبه وكيل الوزارة على الاستمرار في فتح المساجد بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف والاستعداد التام لصلاة الجمعة، مع عدم فتح دورات المياه أو المواضئ وغلقها نهائيا، وعدم فتح دور المناسبات نهائيا، وعدم السماح بدخول الجنائز، أو صلاة الجنازة، أو عقد القران، أو أي مناسبات اجتماعية.
وكذلك عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيا، أو فتح الأبواب المؤدية إليها مع الاهتمام بمتابعة التعقيم والتطهير المستمر، مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بكل ادارة إلى تطبيق التعليمات ورصد أي مخالفة من أى مسجد والتعامل معها على الفور.

كما شدد "العريني"، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان " الأمل حياة "

موضوعات متعلقة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)

«شيري هانم» تنكر ممارسة الدعارة وابنتها «زمردة» تعترف: كنت عاوزة فلوس

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«القومية للموسيقى» تغني من أعمال بليغ والموجي والأطرش بالأوبرا

حكاية صورة.. الروائي طارق الطيب يحكي قصته مع الآلة الكاتبة

«ثقافة المنوفية» تناقش مؤلفات نجيب محفوظ

محمد صالح البحر: العلاج حق للإنسان المبدع