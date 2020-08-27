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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

7 معلومات عن اختبار كورونا المنزلى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:01 م
كورونا المنزلى
كورونا المنزلى
نوران إمام
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أعلنت FDA إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن طرح أول اختبار للطوارئ لفيروس كورونا، في شكل مشابه لاختبارات الحمل، يمكنك من خلاله معرفة ما إذا كنت مصابا بالفيروس أم لا بقراءة النتيجة فقط.

ويرصد "الدستور" 7 معلومات عن اختبار كورونا المنزلي.
1- يمكنك معرفة إذا كنت مصابا في دقائق من استخدام الاختبار.
2- يقوم شخص من مقدمي الرعاية بمسح أنف المريض وتدوير العينة على بطاقة الاختبار.
3- يمكن استخدام الاختبار في أماكن الرعاية الصحية كالعيادة أو بغرفة الطوارئ أو بعض المدارس.
4- يعد الاختبار من السهل استخدامه باتباع الإرشادات المكتوبة.
5- إذا ظهرت إشارة سطر واحد، فذلك يعني أنك سالب وإذا كانوا سطران فذلك يعني أنك إيجابي.
6- تم ترخيص الاختبار للاستخدام في المريض المشتبه في إصابته بكورونا من قبل مقدمي الرعاية الصحية في غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض.
7- تعتبر أجزاء الاختبار محددة ولكنها ليست حساسة مثل الاختبارات الجزيئية نظرًا لاحتمال انخفاض الحساسية مقارنةً بالمقايسات الجزيئية

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