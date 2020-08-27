«أماكن السهر» لـ عمرو دياب تحقق 4 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "أماكن السهر" لـ عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.ومنذ طرح الأغنية تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع "تويتر" وكذلك محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو دياب نشاطه الفني المكثف، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.