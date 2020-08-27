أستاذ تاريخ يكشف عن محاولة إثبات أثرية مخطوطات مزورة

يشارك الدكتور أحمد عبدالدايم، أستاذ التاريخ المعاصر بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل بدراسة عن المخطوطات والوثائق المزورة، وذلك فى مؤتمر تحت عنوان "تصحيح التاريخ"، والذي يعقد "أونلاين".وكان أستاذ التاريخ المعاصر بمعهد الدراسات الإفريقية قد كشف عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن أنه قبل شهرين جلس مع شخصين مصريين يعملان لدى شخصية عربية ثرية، يحملان مخطوطتين تنتميان إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويعرضان عليه تحقيقهما مقابل مبلغ مالي كبير، أوله 5 آلاف دولار وقابل للزيادة.وتابع "عبدالدايم"، قائلًا: "فى الحقيقة كان العرض مغريًا، ليس للمبلغ المالي الذي يمكن أن يزداد إلى الضعف، ولكن للمخطوطتين المقرر عمل دراسة عنهما وتحقيقهما، طلبت مهلة لمدة أسبوع لقراءة المخطوطين ثم الرد عليهما، لكن لحجم الكارثة التى وجدتها تمر أمام عيني، وحجم الافتراءات المغلوطة، وجدت نفسى أنكب على دراستهما وأقبل علي فحصهما بنهم".واستطرد: "وبعد قراءتهما بعناية اكتشفت أن كلتا المخطوطتين مزورتان شكلًا ومضمونًا، ويتضمنان تزييفًا تاريخيًّا بدرجة غير معقولة، فقررت أنهما لو عرضا على 5 ملايين جنيه فلن أقبل بعرضهما، وجلست معهما وأفهمتهما حجم الكارثة، وحاولا معي دون جدوى، وقلت لهما أنني لو قبلت هذا العمل فستنتهي قيمته العلمية، وينتهي أمري كمؤرخ جاد ومدقق، وتابع، المهم أنهما خرجا من عندى، وأهديا بعد ذلك نسخة من المخطوطتين إلى دار الكتب المصرية أملًا في أن يقبل على دراستهما أحد وينجحان في خدمة الرجل الذي يعملان لديه، وبعدها قدما نسخة لمكتبة جامعة القاهرة المركزية وغيرها، ثم ذهبا من مدة لأستاذ بكلية الآثار ليعرضا عليه عرضهما السابق.وأوضح "عبدالدايم" أنه عاتب هذين الشخصين على عملية التزوير التي يقومان بها، فتحججا بالعمل، وما فهمته منهما أنهما يحافظان على لقمة العيش، وبالتالي صاحب العمل يطلب تاريخًا لأجداده بأى شكل وبأى مبلغ وهما ينفذان أوامره"، وتابع، وبعد هذا الإصرار وجدت نفسي مضطرًا إلى التنبيه بخصوص هذا الأمر، وذلك توطئة للدراسة التي أقوم عليها الآن لهذا التاريخ المزيف، وتلك المخطوطات المزورة.واختتم "عبدالدايم" بالقول لهما ولغيرهما، إن تاريخًا يقام على باطل فهو باطل، وإن بيتًا يقام على خيوط العنكبوت سرعان ما ستنهدم أركانه فى غمضة عين فحتى إذا استطاعا أن يشتريا ذمة أي باحث لعمل تاريخ أجداد هذا الرجل، فلن ينجحا في عملهما بأى شكل كان فى المستقبل.وبسؤال "عبدالدايم" عن المخطوطات المزورة، أكد لـ"الدستور" أنه يجرى دراسة الآن عن هذا الموضوع سيشارك به فى مؤتمر "تصحيح التاريخ" باعتبار أنها ظاهرة باتت منتشرة فى العالم.