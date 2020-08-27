«إنت أقوى من المخدرات» تنطلق بجامعة الإسكندرية

بدأت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بتنفيذ وتنظيم حملة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان والتعاطي تحت عنوان «إنت أقوى من المخدرات»، من خلال بوسترات بكليات مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي وكلية العلوم، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة وفي إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وصرح الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الجامعة كانت أطلقت مبادرة «إسكندرية بلا إدمان» بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لتوعية شباب الجامعة بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات، وكيفية توجيه نشاطهم في مجالات أخرى، مثل الرياضة والابتكار لخلق جيل واعٍ قادر على تحديات المستقبل.