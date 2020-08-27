«الداخلية» تنفي تدهور الحالة الصحية لـ إسراء عبدالفتاح

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية- بشأن ادعاء شقيقة المتهمة إسراء عبدالفتاح بتعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من ارتفاع بضغط الدم، مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم.وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني أن النزيلة حالتها الصحية جيدة جدًا وفي معدلاتها الطبيعية، ولا تتناول ثمة عقاقير طبية منذ محبسها لعدم معاناتها من أي أمراض عضوية.وأوضح أن ما تم تداوله في هذا الشأن من ادعاءات يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان والأبواق الإعلامية الموالية لها لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.