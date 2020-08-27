ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة في بني سويف

نفذت مديرية التموين، بمحافظة بني سويف، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان من الأسمدة الكيمياوية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وضبط 80 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 18 محضرا لمخالفات تموينية، منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 لعدم حمل شهادات صحية سارية، و7 محاضر لمخالفات بمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.