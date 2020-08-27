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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطفولة والأمومة» ينقذ 3 فتيات بالمنيا من «الختان»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:09 م
الختان
الختان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نجح خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في إنقاذ ثلاث فتيات أطفال من محافظة المنيا مركز بني مزار من محاولة تشويه للأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا من سيدة طلبت سرية البيانات يفيد بعزم ثلاث أسر على ختان بناتها وهن الطفلة "ش"، البالغة من العمر 10 سنوات، والطفلة "ب"، البالغة من العمر 12 سنة، والطفلة "ج" البالغة من العمر 11 سنة، والمقيمات بمحافظة المنيا – مركز بني مزار – قرية القيس.

وأضافت أمين عام المجلس أنه فور تلقي البلاغ تمت إحالته إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة بني مزار والجمعية الشريكة بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وإنقاذهن من هذه الجريمة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع السيد العميد مأمور مركز شرطة بني مزار، وقد تحرر محضر عن الواقعة حمل رقم 6925 لسنة 2020 إداري المركز، وقد تم التوجه إلي العنوان المشار إليه والتواصل مع الأسر والذين أنكروا الواقعة في بداية الأمر.

وقالت إنه تم عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسر مؤكدة أنه تم توقيع أهالي الثلاث أطفال على إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز بني مزار لضمان سلامة الأطفال وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.

وأكدت أن هذه الجريمة المؤثمة تخالف أحكام قانون الطفل المصري وقانون العقوبات، كما ناشدت الأهالي بعدم الزج ببناتهم في هذه الجريمة ونوهت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل استشارات الأهالي والبلاغات على خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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