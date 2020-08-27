محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية الهلال الأحمر بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جمعية الهلال الأحمر بالخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، ومحمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي.أشاد بجودة المنتجات التي تنفذها الجمعية بوحدة تصنيع الملابس الجاهزة التي تم إنشاؤها حديثًا، موجهًا بالتنسيق مع مصنع ملابس المحافظة للتوسع في الإنتاج وتنويعه بما يلائم احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تصنيع الزي المدرسي الموحد، كما وجه بدراسة إنشاء معرض لعرض منتجات الجمعية بأحد الميادين الحيوية لتسويقها، واستغلال الأرض الفضاء بالجمعية في التوسع بأنشطتها.