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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ«الأسكوتر».. فتاة تؤسس مشروعًا لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:56 م
ندا هشام
ندا هشام
هبه عويضه
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لم يكن حلم قيادة «الأسكوتر» بعيدًا عنها، فهى تهوى القيادة، بين الدراجة والسيارة منذ الصغر، أصبحت ندا سائقة ماهرة، قررت تأسيس مشروع خاص بها، عملت كمندوب شحن لتوصيل الطلبات، اختارت وسيلة مميزة، وهي ''الأسكوتر''، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمشروعها.

تقول ندا هشام، 23 عامًا، خريجة كلية التجارة: بدأت الفكرة منذ عامين ونصف، حيث كانت تهوى قيادة السيارات وتحلم بأن يكون لديها سيارة خاصة.

وأضافت لـ« الدستور» أنها طلبت من والدها سيارته، وبعد إلحاح اقترح أن يشتري لها "الأسكوتر" كي تتنقل به، وبعد 4 أشهر من التنقل بـ"الأسكوتر" بدأت التفكير بالعمل من خلاله، تستغله في مشروع صغير أو عمل خاص، فبدأت فكرة مندوبة شحن لتوصيل الأوردرات على أصدقائي، وتعرفت من خلالهم على أصحاب جروبات أونلاين.

وتابعت: أول مبلغ مالي تحصلت عليه من عملي كان 30 جنيهًا، شعرت بفرحة غامرة، ثم أنشأت جروبًا خاصًا، تتواصل من خلاله مع العملاء، لافتة إلى أنها عملت أيضًا من خلال الأسكوتر بتوصيل الفتيات مثل برامج التوصيل المتاحة في مصر، فكنت أعمل في توصيل أوردرات الشحن بجانب توصيل الفتيات.


وأشارت «ندا» إلى أنها تعرضت لبعض المضايقات من بعض الأفراد، فضلًا عن التحرش من السائقين في المناطق العشوائية، لكن على الجانب الآخر كان هناك أشخاص تشجعني، وتعطيني طاقة إيجابية لاستكمال عملي، قائلة: «أنا مديرة نفسي، وشغلى مش بيقلل مني، وعادي أن يكون فيه بنت تشتغل مندوبة، زي ما فيه مهندس يشتغل سواق ميكروباص».


وواصلت: تنقلت في جميع أحياء ومناطق الإسكندرية، ولن أرفض أي أوردر حتي في المناطق العشوائية، حيث إنني كنت أذهب لأماكن لم أكن أتوقع وجودها بداخل الإسكندرية، وكنت أصل إليها عن طريق سؤال الناس، أو الـGPS، وتعرفت من خلال عملي على أماكن كثيرة وبرغم الصعوبات تعلمت أشياء كثيرة.


وأكدت «ندا» على أن عائلتها كانت سندًا لها، لثقتهم بها، ودرايتهم بحسن تصرفها وإجادتها مهارات القيادة، رغم أنها تعرضت لحادث مر بسلام، مشيرة إلى أن سائق الأسكوتر لا بد أن يلتزم بكل احتياطات الأمان لسلامته.


واختتمت «ندا» أنها تتمني أن يكون لها مشروع «أبلكيشن» للتوصيل خاص للفتيات فقط، من العاملات في التوصيل، والعملاء أيضًا، ويكون مقتصرًا على العنصر النسائي، وينقسم لفرعين مندوبات شحن، أو لتوصيل الفتيات، للشعور بالأمان أكثر وليس فقط للأسكوتر ولكن للسيارات أيضًا.
ندا هشام
ندا هشام
ندا هشام
ندا هشام

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